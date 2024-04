Ruba pochi euro in un circolo del Valentino e poi tenta invano di nascondersi sotto un tavolo: arrestato

Ruba pochi euro in un circolo del Valentino e poi tenta invano di nascondersi: arrestato

Rubava in piena notte nei circoli all’interno del Parco del Valentino per pochi euro, un 31enne nordafricano senza fissa dimora che sabato scorso è stato colto in flagranza dai Carabinieri di San Salvario mentre tentava di nascondersi sotto a un tavolo coperto da una tovaglia, dopo aver rubato alcune monete dal fondo cassa. Tentava di nascondersi sotto un tavolo

Allertati dal sistema di allarme del Circolo, i Carabinieri sono arrivati poco dopo sul luogo, trovando la finestra del locale rotta e l’interno dell’area adibita a bar a soqquadro. Da un’attenta ispezione del locale, i Militari hanno poi scovato il nascondiglio del ladro: accucciato sotto a un tavolo del locale tentava di mimetizzarsi con il lembo di una tovaglia.

Portato quindi in caserma, il 31 enne è stato perquisito e trovato in possesso di pochi euro, che a seguito di accertamenti degli investigatori sono stati ricondotti a una parte del fondo cassa del locale. Denunciato per un precedente furto

Inoltre, a seguito di analisi dei sistemi di video sorveglianza acquisiti in una precedente denuncia di furto avvenuto sempre all’interno dello stesso circolo, i Carabinieri hanno trovato corrispondenza con l’autore appena tratto in arresto, denunciandolo per furto aggravato.

Per il furto appena commesso invece, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di “furto aggravato”, nonché contestati i reati di “resistenza e minaccia a pubblico ufficiale” in quanto, nelle fasi d’arresto, ha opposto condotte poco collaborative nei confronti dei militari intervenuti.