Pasta e patate crude, carne dura e pesce stopposo. Infermieri e medici dell'Asl TO4 bocciano il cibo in mensa

" Il 90%, - spiega il Segretario Territoriale Giuseppe Summa - dei 500 dipendenti intervistati che usufruisce della mensa o del pasto in reparto, ha letteralmente bocciato il servizio ". Nello specifico il 74% ritiene la qualità del cibo scarsa, il 22% mediocre, e solo un 3% buona. Percentuali simili anche per la quantità delle porzioni, dove il 60% la valuta scarsa.

"La qualità del servizio mensa - aggiunge Summa del Nursind - è peggiorata notevolmente nell'ultimo periodo: circa il 77% dei dipendenti intervistati ha dichiarato che ciò è avvenuto dopo il periodo pandemica ". Il sindacato in passato aveva già più volte segnalato il problema.

"La situazione - prosegue - è ormai diventata inaccettabile, sia per i dipendenti che per gli stessi utenti ricoverati. Addirittura il 50% del personale intervistato ha dichiarato che preferisce portarsi il cibo da casa a proprie spese: il 90% preferirebbe usufruire del buono pasto, in sostituzione al servizio mensa".