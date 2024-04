Nichelino in lutto per la scomparsa del padre del sindaco Giampiero Tolardo

Nichelino è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Tolardo, 91 anni, padre di Giampiero, sindaco della città dal 2016. Aveva 91 anni ed il figlio, in occasione della festa del papà, lo scorso 19 marzo, nel fargli gli auguri aveva pubblicato una bella immagine che li ritraeva assieme.

Da Mesagne a(lla nebbia di) Torino

Parlando della famiglia, Giampiero Tolardo più volte ha raccontato di quando, assieme ai fratelli e ai genitori, lasciò la natia Mesagne, cittadina del Salento, per trasferirsi al nord, come capitava a milioni di persone negli anni Sessanta: "Ricordo l'arrivo alla stazione di Porta Nuova, la nebbia, il brutto tempo. Mi era sembrato tutto molto triste, poi per fortuna nel tempo sono cambiate moltissime cose". E quel bambino che aveva lasciato la Puglia per Torino, è cresciuto, è diventato medico e poi sindaco di Nichelino, affiancando alla passione per lo studio quella per la politica.

Il tenero ricordo: "Grazie di tutto babbo"

Ricordando il padre con grande tenerezza e trasporto, Giampiero Tolardo (che pochi giorni fa aveva festeggiato i 60 anni) ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Hai affrontato le difficoltà di una generazione che ha vissuto un periodo complesso della storia del nostro Paese e l'hai fatto, insieme alla mamma, lavorando duramente e con la dignità di chi persegue i suoi sogni con tutta la tenacia possibile. Sei le nostre radici che continueremo a curare. Quelle radici che ci hanno permesso di essere quello che siamo".