Lanciata la campagna europea 'Pane al Pane’. Gancia (Lega): “Limitiamo la denominazione ai prodotti con farine vegetali" [FOTO e VIDEO]

Presentata a Palazzo Bellono-Aragno in via Corte d’Appello a Torino la campagna “Pane al Pane”, lanciata dall’europaparlamentare Gianna Gancia, a seguito di una petizione presentata nel 2023 e partita dalle richieste mosse da panificatori e artigiani delle arti bianche. Si tratta di una raccolta firme che vuole porre l’attenzione sulla corretta denominazione del pane in tutti i paesi dell’Unione Europea.

L’idea è quella di limitare la denominazione ai soli prodotti composti dagli ingredienti tradizionali: acqua, sale, farina di origine vegetale, agenti lievitanti e ingredienti alimentari tradizionalmente utilizzati. Gancia: "Iniziativa in linea con obiettivi UE" Un’iniziativa che, come sostiene l’europarlamentare della Lega, “è in linea con l’obiettivo UE di rispettare e promuovere il patrimonio culturale, proteggere i consumatori e stabilire norme comuni sulla composizione, la denominazione commerciale e l’etichettatura dei prodotti alimentari.”

A supportare la raccolta firme, avviata a partire da aprile e che andrà avanti fino a giugno, le associazioni di categoria dei panificatori, produttori agricoli, consumatori e cittadini. Una collaborazione frutto anche di una recente visita dei panificatori cuneesi a Bruxelles per portar avanti questa richiesta a livello europeo.

Gancia: "I nomi hanno un ruolo cruciale" “Essendo il pane simbolo della nostra identità agroalimentare - sostiene l’europarlamentare Gianna Gancia - si auspica una vasta partecipazione trasversale nell’interesse delle categorie produttive e dei consumatori.” “I nomi hanno un ruolo cruciale - ha spiegato durante la presentazione dell’iniziativa Gianna Gancia - spiegano, circoscrivono e, per loro natura, non devono trarre in inganno. Il pane, tradizionalmente, è fatto con farine di origine vegetale. Se fatto, ad esempio, con farina di grilli, può continuare ad essere distribuito ai consumatori come pane?”.

La campagna pubblica a difesa del nome “Pane” è: “Un risultato tangibile della profonda riflessione su ciò che il pane rappresenta per la nostra cultura e la nostra storia” è la considerazione di Gianna Gancia, la cui tradizione famigliare è, per altro, legata al mondo della panificazione (i nonni erano panettieri a Cussanio, frazione di Fossano, mestiere svolto dalla madre fino al matrimonio).

Gancia: "Non intendiamo limitare innovazione"