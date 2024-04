Rinnovata fino al 2027 la convenzione tra Le Serre di Grugliasco e il Museo del Cinema di Torino

È stata rinnovata fino al 2027 la convenzione tra la Società Le Serre e il Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo, ente che da anni opera per dare vita a un osservatorio sulla ricerca e sulla produzione cinematografica e fotografica e per farne conoscere a un vasto pubblico la storia e le tendenze.

Attraverso l’iniziativa la multiservizi della Città di Grugliasco si impegna a mettere a disposizione delle sale espositive all’interno del Parco Culturale Le Serre per eventi culturali di varia natura, come mostre fotografiche e rassegne cinematografiche che verranno progettate dal Museo Nazionale del Cinema.

L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico alle arti visive e far conoscere la bellezza degli edifici storici interni al parco, che in passato hanno ospitato la sede della “Photodrama Producing Company of Italy”, casa di produzione cinematografica fondata da George Kleine all’inizio del ‘900.