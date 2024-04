Non ce l'ha fatta il ragazzino belga colto da improvviso malore mentre sciava

Purtroppo non ce l'ha fatta il giovanissimo sciatore belga colto ieri da improvviso malore mentre sciava sulle piste della Vialattera.

Condizioni fin da subito disperate

Trasportato con l'elisoccorso alle Molinette, è stato per poco più di 24 ore tra la vita e la morte, fin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Nella serata di oggi, venerdì 5 aprile, è arrivata la terribile notizia, con il decesso dichiarato dai sanitari dell'ospedale torinese.

Via libera alla donazione degli organi

La famiglia ha già dato l'assenso per la donazione degli organi. Il giovane, in questo modo, continuerà a vivere, aiutando altre persone in attesa di trapianto.