Torna a Torino il MARKETERs Day 2024 "Match Point"

Sabato 13 Aprile si terrà presso il Toolbox Coworking di Torino il MARKETERs Day 2024: Match Point, un evento dedicato allo sport in tutte le sue forme.

IL CLUB

Il MARKETERs Club - Comitato di Torino è un’associazione studentesca no profit che si occupa di organizzare visite aziendali, MTalk, corsi di formazione e momenti di community. Inoltre, partecipa a molti eventi a Torino e in giro per l’Italia in quanto Media Partner e organizza tre grandi eventi l’anno con i format MARKETERs Generation, MARKETERs Day e MARKETERs Reaction. L’obiettivo è far apprendere ai soci delle competenze mettendosi in gioco e secondo la filosofia del learning by doing.

IL TEMA

Lo sport è un settore che sta assumendo sempre più rilevanza in Italia e nel mondo. In particolar modo, nel nostro paese genera circa 22 mld di euro. Molti eventi sportivi coinvolgono ogni settimana milioni di appassionati, rendendo di fatto lo sport un argomento attuale e di estremo interesse, anche in ambito economico. Data la rilevanza assunta dal Piemonte e dalla città di Torino in questo tema, il MARKETERs Day 2024 sarà un evento poliedrico che metterà in evidenza diversi aspetti del mondo dello sport: dalla pratica alla copertura mediatica, dall’abbigliamento alle infrastrutture.

TIMELINE e OSPITI

I lavori della giornata apriranno ufficialmente alle 10:00 con l’accredito, poi l’evento si articolerà in 4 speech incentrati su diversi macro-temi e una tavola rotonda dove dei giovani sportivi di diverse discipline potranno discutere dei loro successi e sull’eventuale presenza di agenzie di marketing che seguono le loro compagne di sponsorizzazione.

I primi ospiti confermati sono il Performance Manager Specialist e il Brand Director di Buddyfit. Il comunicato verrà aggiornato man mano che i prossimi ospiti saranno confermati.

I partecipanti all’evento avranno la possibilità di fare community e networking, riceveranno all’ingresso un welcome kit e potranno approfittare dei momenti di ristoro godendosi cibo e bevande offerti dagli sponsor. La giornata si svolgerà come segue:

ore 10.00 - 10.30 -> accredito con accoglienza e consegna del welcome kit

accredito con accoglienza e consegna del welcome kit ore 10.30 - 11.20 -> 1° speech

1° speech ore 11.20 - 11.35 -> coffee break

coffee break ore 11.40 - 12.20 -> 2° speech

2° speech ore 12.30 - 14.30 -> pausa pranzo e inizio dei tornei

pausa pranzo e inizio dei tornei ore 14.35 - 15.30 -> 3° speech

3° speech ore 15.30 - 16.10 -> 4° speech

4° speech ore 16.10 - 16.20 -> mini break

mini break ore 16.20 - 17.00 -> tavola rotonda

tavola rotonda ore 17.00 - 17.30 -> aperitivo e finali del torneo

Nel corso dell’evento avrà luogo un torneo: i partecipanti all’evento potranno iscriversi a uno sport tra calciobalilla, ping pong o freccette. I rispettivi tre vincitori riceveranno un premio.

IL FORMAT

MARKETERs Day è il format di eventi del MARKETERs Club che tratta per un’intera giornata un particolare tema dalla prospettiva del marketing e della comunicazione, attraverso speech interattivi, tavole rotonde e momenti di break e community.

Le iscrizioni al MARKETERs Day 2024: Match Point sono ufficialmente aperte:

per partecipare all’evento iscriviti al form https://rebrand.ly/n74ftid

L’evento è gratuito per i soc* MARKETERs Club, invece per le persone non affiliate vede un corrispettivo di 5 euro a titolo di donazione. Per maggiori informazioni e saperne di più sull'evento, visitate i nostri canali social.

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

Contatti

MARKETERs Club Torino

