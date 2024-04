I giovani studiano da imprenditori con ‘School of Startup’

Sono in 96 e si sono divisi in 16 gruppi di lavoro per arrivare a presentare un’idea di impresa, che domani, sabato 6 aprile, verrà valutata nella giornata conclusiva di ‘School of Startup’. Il progetto, seguito dalle associazioni Yepp e Fawlts, ha coinvolto allievi delle classi quarte delle scuole superiori di Pinerolo (Buniva, Curie, Porporato, Porro e Prever). Da ottobre grazie a 5 workshop si sono avvicinati al mondo dell’imprenditoria imparando a definire un’idea, conoscere come funzionano i business plan e pianificare la gestione. Domani, al Teatro Sociale di piazza Vittorio Veneto 24, dalle 13,45 alle 17,30, presenteranno la loro idea di startup, che verrà valutata da una giuria di esperti del mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione. L’evento è aperto a tutti. Per ulteriori informazioni: schoolofstartup.pinerolo@gmail.com.