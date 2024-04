Da Alessandria a Torino: Franco Fabbri nuovo dirigente della Polizia Stradale

Il dottor Franco Fabbri sarà dirigente della Sezione Polizia Stradale di Torino.



Arruolato nella Polizia di Stato nel 1989, ha prestato inizialmente servizio presso il 7° Reparto Mobile di Bologna, presso il Compartimento Polizia Postale di Milano e successivamente in Questura a Torino.



Conseguita la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, è risultato vincitore del Concorso per la nomina a Commissario della Polizia di Stato, frequentando nel 2002, presso l’Istituto Superiore di Polizia a Roma, il 92° Corso di Formazione.



Il dottor Fabbri ha successivamente frequentato il 34° Corso di Alta Formazione presso la “Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia” e ha conseguito presso l’Università Sapienza di Roma il Master Universitario di secondo livello in Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale.



Nel corso della carriera da funzionario il dottor Fabbri ha diretto le Sezioni Polizia Stradale di Vercelli, Cuneo, Novara, Belluno, Trento e Alessandria.