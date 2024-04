"Giù le mani dagli orsi": animalisti in protesta contro la Lega riunita al Mauto

Si apre con una contestazione, contro il presidente del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti, la mattinata della Lega al Museo dell'Automobile, dove interverrà anche il Ministro Matteo Salvini.



Davanti al polo culturale di corso Unità d'Italia si sono radunati una decina di manifestanti, che hanno esposto lo striscione "Giù le mani dagli orsi".

Morto il runner Andrea Papi

Il 5 aprile 2023, nei boschi sopra Caldes, è morto il runner Andrea Papi: l'autopsia ha poi confermato che il 26enne è stato ucciso da un orso. Il Trentino lo scorso marzo ha dato il via libera ad una legge regionale per l'abbattimento di questi animali: da qui la protesta degli animalisti contro Fugatti, che in mattina interverrà dal palco del Mauto.