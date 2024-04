I Bobby Joe Long's Friendship Party in tour: la tappa torinese allo sPAZIO211

Solo gricie ad Agarthi tour 2024, a grande richiesta e dopo i sold out sull'onda dell'apprezzamento per il quarto disco "Aoh", i Bobby Joe Long's Friendship Party allacciano le cinture e partono per il loro primo tour "come si deve", presentato da Erocks production e New Life Promo.

Sabato 13 aprile faranno tappa a Torino allo sPAZIO211 per il definitivo passaggio di consegna di questo progetto dall'underground al cult.L'Oscura Combo Romana di Henry Bowers porterà sui palchi dei migliori club d'Italia la sua inconfondibile miscela meglio nota come "coattowave", a.k.a. quel mix folgorante di wave, synth-pop e post-punk su cui si stagliano testi visionari e spiazzanti, che va espandendosi dalle profondità di Roma Est ormai dal 2015.

Per info: