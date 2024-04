A Falchera cure gratis per cani e gatti delle persone in difficoltà economica

A Falchera cure gratuite per i cani ed i gatti delle persone in difficoltà economica. È stato inaugurato ufficialmente questa mattina in via degli Abeti 16 l'ambulatorio veterinario sociale. Il tredicesimo a livello regionale, a cui se ne aggiungeranno altri due a Domodossola e Omegna.

Cure gratuite

"Una novità - ha commentato l'assessore al Benessere Animale Chiara Caucino - per dare gambe all'idea di voler salvaguardare gli ultimi". Le persone che sono in carico ai servizi sociali potranno usufruire, all'interno di questi poli, di cure gratuite per i loro quattro zampe: prime diagnosi, vaccini ed altri esami di base. Grazie alla collaborazione con la Lav i senzatetto, ma anche chi è in difficoltà economica, potrà essere accompagnato con l'automobile presso i veterinari sociali.

Mutua degli animali

"Abbiamo stanziato - ha chiarito Caucino - solo 310mila euro: questi sono presidi reali, che fanno la differenza per le persone: sono già centinaia le prestazioni erogate in questi mesi"."Siamo la prima regione in Italia - ha concluso - a creare rete di questa portata. È l'inizio del percorso che dovrebbe portarci ai servizi sanitari gratuiti per gli animali d'affezione (la mutua degli animali ndr)".

A Torino 80mila cani