Il ministro Paolo Zangrillo in visita al CSI Piemonte

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, è stato oggi in visita al CSI Piemonte, accolto dalla Presidente del Consorzio, Letizia Maria Ferraris, dal Direttore Generale, Pietro Pacini, e dai vertici aziendali.

Il Ministro ha visitato un’azienda nata e cresciuta in Piemonte, ma diventata una realtà nazionale, che oggi fornisce supporto tecnologico a oltre 135 Pubbliche Amministrazioni italiane, con un valore della produzione pari a 152 milioni di euro e un organico di 1.040 dipendenti.

Zangrillo ha potuto vedere la Service Control Room dell’ente che monitora 2.000 servizi della Pubblica Amministrazione h24 e ospita il Security Operation Center per la gestione della sicurezza informatica. Ha quindi visitato il Data Center, il centro tecnologico dell’azienda di 1.000 mq con 4 grandi sale all’interno di un anello di sicurezza, dove sono ospitati la maggior parte dei servizi che gli enti pubblici piemontesi erogano ai cittadini.

La visita è poi proseguita alla sede della Casa delle Tecnologie Emergenti, CTE Next, adiacente all’edificio storico del Consorzio. Il Ministro ha potuto visitare gli spazi del nuovo centro di trasferimento tecnologico, inaugurato a luglio 2021 con 13 partner di eccellenza, che attualmente ospita 10 start up che si occupano di droni, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata.

Nel corso della visita poi il team del CSI che si occupa di AI e Robotic Process Automation ha presentato al Ministro la nuova assistente digitale realizzata dal Consorzio, Camilla, basata sull’intelligenza artificiale generativa, progettata per comprendere il linguaggio naturale delle persone e rispondere in modo semplice e amichevole, L’obiettivo? Farla diventare l’assistente personale dei cittadini, per fornire loro informazioni utili e affiancarli nell’utilizzo dei servizi digitali, ridisegnando completamente l’esperienza di contatto fra le persone e le pubbliche amministrazioni.

Al Ministro è stata poi presentata anche la nuova iniziativa del Consorzio, sul fronte della formazione: CSI Digital Campus, la nuova Academy aziendale che propone un’offerta formativa per gli enti pubblici e coniuga formazione in aula e uso delle più innovative piattaforme di e-learning.

“La digitalizzazione della PA non è un fine in sé, ma un mezzo per attuare i principi della buona amministrazione – ha sottolineato il Ministro Zangrillo – Stiamo lavorando per fare in modo che le nuove tecnologie rendano più efficiente la PA, accorciando i tempi delle procedure e promuovendo un modello di amministrazione sempre più vicina a cittadini e imprese. Per cogliere in modo intelligente tutte le opportunità che il progresso offre, abbiamo bisogno del supporto dei migliori esperti in materia e il CSI Piemonte rappresenta senza dubbio una eccellenza”.

“Siamo onorati che il Ministro Zangrillo sia stato oggi nostro ospite – ha dichiarato Letizia Maria Ferraris, Presidente CSI Piemonte –. Durante la visita, abbiamo avuto l'opportunità di illustrare al Ministro le nostre iniziative e i nostri progetti futuri, nonché di condividere la nostra mission, focalizzata nel sostenere l’innovazione tecnologica del Paese, accompagnata dallo sviluppo di una cultura digitale che non lasci indietro nessuno.”

“La visita di oggi - ha sottolineato Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte - è stata un'opportunità di grande rilievo per discutere con il Ministro, che ringrazio, su questioni cruciali su cui il CSI è pronto a offrire il suo sostegno, contribuendo così alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana, nel suo ruolo di hub dell’innovazione e AI company. Oggi il Consorzio è un soggetto attrattivo a livello nazionale, ha una dotazione tecnologica importante, rappresentata dai due Data center, l’infrastruttura di rete e il cloud certificato ACN e ha un Piano industriale espansivo e per questo continueremo la nostra politica di ricambio generazionale, assumendo anche quest’anno 35 professionalità specializzate nell'intelligenza artificiale, nel cloud e nella cybersecurity”.