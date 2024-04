Discussione degenera in rissa: disabile picchiato da un giovane in Barriera di Milano

Ancora una brutta storia di violenza e aggressione, questa volta con vittima una persona disabile. I fatti sono avvenuti attorno alle ore 21 di mercoledì scorso, 3 aprile. Una discussione, sorta probabilmente per futili motivi, è degenerata in rissa, vedendo un giovane aggredire in modo violento una persona di mezza età con disabilità, anche se la dinamica è ancora da chiarire in modo definitivo.

Una discussione, poi l'aggressione e la fuga

Teatro di questa triste vicenda il quartiere di Barriera di Milano, nei pressi dell'abitazione della vittima, nel tratto di strada compreso tra via Cigna e corso Vercelli: l'uomo si trovava insieme al fratello e mentre i due stavano rientrando nella loro abitazione, si sono imbattuti in un giovane che, a seguito di un acceso scambio di parole, avrebbe iniziato a picchiare il disabile, prima di dileguarsi in tutta fretta. Questa insensata ferocia ha causato al malcapitato numerose lesioni e un occhio tumefatto: a causa delle ferite sarebbe poi stato trasportato in ambulanza all'ospedale Don Bosco, uscendone con una prognosi di 7 giorni.

Marino: "Violenza squallida e vergognosa"