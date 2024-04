Incendio alla succursale dell'istituto Bosso-Monti: nessun danno importante

Solo un paio di scrivanie e un banco in disuso è il danno causato dal principio di incendio che si è sviluppato venerdì 5 aprile al piano terra della manica della succursale dell'istituto Bosso-Monti, situata in via Moretta a Torino.

Le fiamme si sono sviluppate in modo molto circoscritto e sono state spente con l’estintore a polvere nei pressi del locale che si trova in un’ala dell’Istituto non utilizzata a fini didattici e dove non vi sono attività di nessun tipo, ma dove erano stati accatastati alcuni arredi.

Restano da individuare le cause poiché nel locale non vi sono linee elettriche, e nel frattempo la Città metropolitana coadiuverà la scuola per liberare il locale dal materiale.