Inaugurato a Nichelino il murale dedicato a Don Milani. Tolardo: "Opera d'arte che valorizza la città"

Nichelino è sempre di più la città dei murales. Dopo quelli realizzati nel recente passato per personaggi che hanno fatto la storia come Piero Angela e Primo Levi, piuttosto che le opere d'arte del maestro Karim Graffiti Cherif con altro centro la natura e gli animali, ecco arrivare il tributo a don Lorenzo Milani, nel centenario della nascita, con un'opera che campeggia sul muro esterno di una palazzina di due piani, in via don Minzoni all'angolo con via XXV Aprile.

La presenza dei bambini delle scuole

I lavori erano terminati già nei giorni scorsi, l'inaugurazione ufficiale è avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 8 aprile, alla presenza dei bambini delle terze della elementare Cesare Pavese, assieme al sindaco Giampiero Tolardo, agli assessori Fiodor Verzola e Paola Rasetto, oltre al consigliere regionale Diego Sarno. E' toccato a Verzola fare gli onori di casa, lui che in questi anni è stato il fautore delle tante iniziative che hanno abbellito la città con i murales. A fianco di quello dedicato al grande educatore dello scorso secolo, su un box vicino campeggiava la scritta: "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca", ricordando una sua celebre frase.