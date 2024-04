Dopo Piero Angela e Primo Levi, Nichelino dedica un murale anche a don Milani

Chi transita a Nichelino da alcuni giorni, passando lungo via XXV Aprile, lo avrà già notato: in via Don Minzoni, all'incrocio con una delle arterie più trafficate della città, è ormai terminato il murale dedicato a don Lorenzo Milani.

Omaggio nel centenario della nascita

Una gigantografia che occupa per intero i due piani di un piccolo edificio, per rendere omaggio alla figura del noto parroco e scrittore nel centenario della nascita. "Con grande emozione - sono le parole dell’assessore Fiodor Verzola - stiamo rendendo omaggio a una figura storica di grande rilievo per l’Italia".

Nichelino si conferma più che mai la città dei murales, dopo quelli dedicati ad altre figure di grande rilievo della nostra storia, come Piero Angela e Primo Levi, senza contare gli interventi realizzati dal maestro Karim Graffiti Cherif, già autore di altre opere di rilievo e nei giorni scorsi protagonista del restyling estetico dell'esterno del centro Grosa.

Inaugurazione la mattina dell'8 aprile

L'inaugurazione ufficiale del murale dedicato a don Milani è prevista alle 10.30 di lunedì lunedì 8 aprile, ma chi passa da Nichelino lo può ammirare già ora in tutta la sua bellezza e unicità.