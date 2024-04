Nel 2023 a Torino le buche causano 406 incidenti: ora il Comune paga i danni

Nel 2023 a Torino sono ben 406 gli incidenti – con danni ai veicoli e alle persone – causati dalle buche stradali. Su 708 sinistri denunciati, il 57% sono riconducibili ad avvallamenti nell’asfalto. Più di un sinistro al giorno è causato dai crateri nel manto stradale.

A fornire i numeri l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Oltre 220mila di richieste danni

E la Città ora si trova a fare i conti con i rimborsi da pagare agli automobilisti e pedoni. “L'importo complessivo dei risarcimenti liquidati,- ha chiarito l’esponente della giunta - oppure in corso di liquidazione per il 2023, ammonta complessivamente ad oltre 221mila euro”. Complessivamente l’anno scorso sono state presente richieste danni per 565 incidenti.

Andando a guardare nel dettaglio i dati, le segnalazioni fatte da cittadini, Circoscrizioni ed automobilisti sulle buche sono state 4.452. Gli operai hanno effettuato 4.420 interventi, andando a chiudere oltre 16mila avvallamenti.

Per quanto riguarda le radici affioranti e le disconnessioni dell’asfalto, i tecnici e manutentori sono entrati in azione 6mila volte.

Aumentano i fondi

“Le problematiche della manutenzione del suolo pubblico – ha spiegato Tresso – sono da ricondursi agli scarsi investimenti degli ultimi anni. Quest’anno sono aumentate le risorse destinate alla manutenzione straordinaria (due milioni e mezzo di euro), che con i suoi interventi mirati può risolvere le criticità riscontrate”.

In parallelo sono aumentati anche i fondi destinati a quella ordinaria (oltre due milioni e 700 mila euro), che permettono la colmatura delle buche.

Firrao (Torino Bellissima): "Torino come la Luna"

"Torino - ha replicato Firrao - come la Luna. Il numero di crateri in città è ormai insostenibile: 16.000 buche riparate nel 2023 danno l’idea di una manto stradale a pezzi". "Chiediamo a questa amministrazione un cambio di passo e di strategia" chiosa il consigliere di minoranza.