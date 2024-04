Dalle Valli di Lanzo alle Valdesi, GAL e Camera di Commercio insieme per lo sviluppo delle montagne

260 imprese finanziate, per un impatto generato di oltre 13.5 milioni di euro finanziati attraverso i fondi LEADER dell'Unione Europea. È questo il risultato del triennio di attività dei tre GAL torinesi (GAL Valli del Canavese, GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casterone, GAL Escartons e Valli Valdesi), grazie al contributo della Camera di Commercio di Torino.

Sviluppo aree rurali

"Questo accordo - ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio Dario Gallina - parte tre anni fa per supportare i territori con caratteristiche particolari, dove si fa più fatica a "vivere"". "Non ci può essere una crescita complessiva - ha aggiunto - senza quella delle aree rurali, dove la nascita di una nuova impresa o l'offerta di un nuovo servizio può realmente fare la differenza tra lo spopolamento e lo sviluppo".

Il nuovo piano 2024-2026

Alla luce di quanto realizzato oggi prende il via il nuovo piano 2024-2026 che prevede, grazie ad un nuovo finanziamento, ulteriori attività in termini di turismo sostenibile, smart village, digitalizzazione e sostenibilità.

Le storie

