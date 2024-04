Il Rotary Club Torino Lagrange contribuisce a rinnovare gli Spazi ReAli di via Giolitti

Il Rotary Club Torino Lagrange è orgoglioso di annunciare la sua nuova iniziativa: un servizio in favore di Aria - Spazi ReAli, progetto rivolto a giovani tra i 14 e i 28 anni, realizzato in collaborazione con la Città di Torino e numerose associazioni del territorio.

Nel fine settimana del 13 e 14 aprile, i membri del club si occuperanno in prima persona di rinnovare una porzione dei locali situati in Via Giolitti 40/B a Torino, con tinteggiatura e installazioni di tele realizzate dagli studenti del Liceo Primo di Torino. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità concreta e operativa per fare la differenza nella nostra comunità, contribuendo a creare uno spazio accogliente per i giovani e, al contempo, unire il club in un unico sforzo collettivo.