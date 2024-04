Come effettuare una valutazione immobiliare

Vendere un’immobile di proprietà non è certo facile. I passaggi da effettuare sono numerosi, ma l’obbiettivo è sempre e solo uno: richiedere una valutazione immobiliare.

La valutazione immobiliare è quella pratica che ti permette di rispondere a una domanda molto importante: quanto vale la mia casa. Effettuabile sia online, tramite piattaforme messe a disposizione da agenzie specializzate, sia in loco, da esperti del settore, prende in considerazione molti aspetti, riguardanti non solo l’abitazione in sé, ma anche il luogo nel quale si trova.

In questo articolo ti spiegheremo come procedere per ottenere una valutazione quanto più possibile attendibile del tuo immobile.

Valutazione immobiliare online o in loco: quale scegliere

Se ti stai chiedendo se effettuare una valutazione tramite piattaforma online o se affidarti a un esperto immobiliare, sappi che le due pratiche non si annullano a vicenda, ma si completano e perfezionano.

Infatti, mentre la valutazione immobiliare online ti consente di calcolare il valore della casa in pochi minuti e in totale autonomia, sfruttando piattaforme basate su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di prendere in considerazione decine di criteri prestabiliti, quella in loco ti permette di affinarla grazie all’intervento sul posto di un esperto che, oltre a tener conto di alcuni fattori aggiuntivi, completa la valutazione con un’analisi comparativa di mercato.

Come procedere per ottenere una valutazione online

Il primo passo da compiere per ottenere la valutazione della tua casa consiste dunque nell’effettuare una valutazione online. Naturalmente, non si tratta di un passaggio obbligatorio, ma risulta molto utile in quanto permette di farti immediatamente una prima idea circa il prezzo a cui potrai vendere l’immobile e, se non sei ancora pronto o non sei soddisfatto del risultato, ti consente di ricevere degli aggiornamenti periodici relativi alle variazioni di prezzo.

Il processo è molto semplice e veloce. Per cominciare, non devi fare altro che accedere alla piattaforma di tua scelta e cominciare a compilare il form. Trattandosi di un’operazione gratuita, non dovrai pagare nulla.

Quali dati è necessario inserire nel form e perché

I dati richiesti possono variare da piattaforma a piattaforma. In genere, è sempre necessario indicare l’indirizzo esatto in cui si trova l’abitazione, la tipologia di immobile, la metratura w il numero di stanze. Tra gli altri elementi che possono essere richiesti vi sono:

l’anno di costruzione dell’immobile;

l’anno di ristrutturazione della casa;

la presenza di un giardino a uso privato, balconi o terrazzi;

la disponibilità di parcheggi privati o garage;

il numero di bagni;

la presenza di ascensori.

Oltre a questo, ti potrà venire richiesto se sei il proprietario dell’immobile, l’inquilino, il compratore o un agente immobiliare. A seconda della risposta, potrai dover inserire informazioni aggiuntive.

Per finire, dovrai inserire un indirizzo e-mail valido - al quale riceverai un report completo – e procedere con l’invio del form.

Valutazione online: è affidabile?

Grazie all’intelligenza artificiale, la valutazione immobiliare online è oggi in grado di restituire un risultato che, sebbene richieda un affinamento da parte di un esperto, risulta essere sufficientemente vicino a quello reale.

Questo è reso possibile dai molti criteri presi in considerazione e ricavati dai dati inseriti. Ad esempio, l’indirizzo permette al software di valutare elementi relativi al luogo, come la qualità dell’aria, la presenza di servizi nelle vicinanze, la sicurezza della zona e via dicendo.

Affinare la valutazione richiedendo l’intervento di un esperto immobiliare

Una volta ottenuta la valutazione immobiliare online, puoi fissare immediatamente un appuntamento con un esperto.

Quest’ultimo si presenterà il giorno dell’appuntamento, all’indirizzo fornito e provvederà a effettuare un sopralluogo molto accurato, prendendo in considerazione tutti quei particolari e quegli elementi che l’IA non ha potuto valutare. Tra questi, solo a titolo d’esempio, rientrano il reale stato della casa, il suo potenziale, la percezione dei rumori esterni e la vista. Per finire, comparerà la casa con altre simili, situate nella medesima zona e messe in vendita o vendute di recente.

Al termine del sopralluogo e dell’analisi comparativa, ti fornirà una valutazione definitiva e un report dettagliato.