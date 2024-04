Calci e pugni ai carabinieri, poi la fuga con la droga in tasca: arrestato 23enne in Lungo Dora [VIDEO]

Un arresto alla luce del giorno quello che è avvenuto in Lungo Dora Napoli a Torino nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 aprile.

23enne marocchino in manette

Un giovane 23enne, di origine marocchina, ma residente a Torino, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.