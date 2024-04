"D'amore e di lotta" il claim scelto per l'edizione 2024 del Torino Pride

«Siamo persone che amano e siamo persone che lottano. Vogliamo riappropriarci di entrambe queste definizioni, e vogliamo narrarle secondo le nostre prospettive e le nostre storie uniche e differenti». Con queste parole, tratte dal manifesto politico di quest’anno, il Coordinamento Torino Pride presenta il claim e il visual del Torino Pride 2024.

La marcia per i diritti delle persone LGBTQIA+ si terrà il 15 giugno e vedrà il ritorno della partenza in corso Principe Eugenio alle 16.30.

IL CLAIM: “D’AMORE E DI LOTTA”

D’amore e di lotta è il claim con cui il Torino Pride di quest’anno sceglie di ribadire la battaglia intersezionale che lega insieme diritti sociali, civili e umani.

“Amore” porta con sé tutto l’universo narrativo delle relazioni fra le persone – affettive, romantiche, sessuali, amicali, di cura, di supporto reciproco – e l’invito rivolto a società e istituzioni a riconoscere legittimità e dignità di tutte queste relazioni fuori da canoni e norme. “Lotta”, invece, riporta lo sguardo sulle radici del Pride – manifestazione nata dai Moti di Stonewall del 1969 – e sull’incarnazione più rivendicativa e battagliera che il Pride porta con sé.

D’amore e di lotta è anche il titolo di una raccolta poetica di Audre Lorde, tradotta dal collettivo di traduttrici WiT – Women in Translation. “Nera, lesbica, madre, guerriera, poeta” – così si autodefiniva – Audre Lorde è stata ispirazione viva di quell’intersezionalità delle battaglie, di quell’amore fra le lotte, che caratterizza il tema di quest’anno.

IL VISUAL FIRMATO DA NICOLÒ CANOVA

La grafica che accompagna il Torino Pride 2024 quest’anno è stata affidata a Nicolò Canova, giovane artista e illustratore torinese. L’illustrazione mette insieme tutti gli elementi caratteristici del tema di quest’anno: l’intersezionalità delle rivendicazioni, l’unicità delle persone, gli elementi della lotta e quelli della strada. Una coesistenza delle differenze che trasmette il senso di comunità unita verso una meta condivisa: quella del riconoscimento dei diritti di tuttə.

Nicolò Canova, classe 1989, è un artista e illustratore di Torino che, seguendo la sua sete per l’estetica e sperimentando con tecniche differenti, crea immagini dai forti contrasti cromatici e di gusto onirico, spesso dedicate alle storie e alle emozioni umane.

Negli anni ha collaborato con importantissimi enti, tra cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il Tour de France, ma anche molte media agency, brand e testate giornalistiche come The New York Times, The Wall Street Journal, Il Sole 24 Ore, L’Espresso, La Stampa, Corriere della Sera, La Repubblica, Walt Disney Studios, Lancôme, Clarins, Bulgari, Tod’s, Sportmax Huawei, Samsung, Mondadori, Feltrinelli, Zanichelli, HarperCollins, Rizzoli, Camera Moda, Bombay, Plenitude e molti altri.