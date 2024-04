Aria di derby a Bruxelles: "Forza Toro, Juve m." grida il deputato irlandese Mick Wallace

L'amore per il Toro è una fede, si sente spesso dire. Una fede che supera anche i confini nazionali della politica per arrivare fino al Parlamento Europeo.

Con la maglia granata a Bruxelles

Il deputato della sinistra irlandese Mick Wallace più di una volta in passato si era presentato a Bruxelles con la maglia granata addosso, per manifestare a tutti la sua appartenenza ad una fede calcistica la cui storia gloriosa e tragica è nota nel mondo. Una passione ereditata da una sorella che vive a San Mauro Torinese.

Stavolta, però, ci ha aggiunto un 'tocco in più', a poche ore dal derby: Wallace, dopo aver chiesto la parola al presidente per poter intervenire, si è lasciato andare ad un commento non esattamente oxfordiano o britannico: "In bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve", aggiungendoci subito dopo un "Juve m. forza Toro".

Il Braveheart per i tifosi del Toro

Apriti cielo, il breve video che lo vede protagonista in un amen ha fatto il giro del web, facendolo diventare il paladino dei tifosi granata, una sorta di William Wallace del film 'Braveheart' in versione calcistica moderna, che va alla carica contro i potenti di turno, in questo caso la Juve.

Non dello stesso segno la reazione dei fan bianconeri sul web, ma ci sta, questo è il gioco delle parti. Tanto più a 48 ore da un derby attesissimo e importante per entrambe le formazioni.