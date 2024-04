Alle Ogr Torino, The Last Internationale aprono il concerto di Tom Morello

Saranno i The Last Internationale a esibirsi in apertura al concerto di Tom Morello in programma per il prossimo 10 luglio alle OGR Torino per OGR Sonic City, la preview cittadina di Sonic Park Stupinigi.

La rock band di New York formata dal chitarrista Edgey Pires e dalla cantante Delila Paz è conosciuta soprattutto per le potenti esibizioni dal vivo; i TLI hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Robert Plant, Neil Young, The Who, Kings of Leon, Incubus e molti altri. L'estate scorsa sono stati in tournée con i KISS, i Deep Purple, hanno aperto i live dei Guns and Roses e hanno suonato nella maggior parte dei festival più importanti d'Europa, tra cui Pink Pop, Rock Werchter, Hellfest, Mad Cool, Lollapalooza e Hyde Park.

Tom Morello sarà alle OGR Torino, per una delle due date del suo imperdibile tour nel nostro Paese. Il leggendario chitarrista ex membro delle rock band Rage Against the Machine e Audioslave - due gruppi che hanno ottenuto molteplici Grammy Awards e 30 milioni di album venduti in tutto il mondo - si esibirà nella suggestiva cornice della Sala Fucine: una performance che si preannuncia esplosiva.

Per info: https://ogrtorino.it/