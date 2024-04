"Cercando Fabrizio e..." arriva nelle scuole per raccontare chi era Fabrizio Catalano

Nell'anno che segna due significativi anniversari legati a Fabrizio Catalano - il ventesimo dalla sua scomparsa e il quarantesimo dalla nascita - l' Associazione Cercando Fabrizio e… lancia la decima edizione del suo ormai celebre concorso letterario, quest’anno intitolato "Caro Fabrizio, ti racconto…". Questa edizione segna una svolta, diventando biennale, e si pone come un'importante piattaforma per dare possibilità a tutti di sfogare creatività e toccare le corde dell'emozione in modo del tutto particolare. La partecipazione al concorso è aperta a scrittori e artisti, ed è suddivisa in due sezioni principali:

La Presidente Caterina Migliazza intraprenderà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane un tour di incontri che non solo mirano a promuovere la partecipazione al concorso letterario, ma anche a mantenere viva la memoria di Fabrizio attraverso la narrazione della sua storia. Questi eventi, che si svolgeranno in diversi istituti scolastici, sono pensati soprattutto per toccare il cuore degli studenti e sensibilizzare anche l'intera comunità sul delicato e tante volte dimenticato tema delle persone scomparse. E così attraverso incontri emozionanti, la Presidente intende creare un ponte tra le generazioni, trasmettendo il valore della memoria e anche dell'impegno civile. Il programma degli appuntamenti a cui presenzierà Migliazza è il seguente:

La Presidente Caterina Migliazza tiene così vivo il ricordo di Fabrizio: "In ogni evento e in ogni incontro, voglio seminare speranza e offrire io per prima consolazione. È il solo modo che conosco per stringere sempre a me ancora più forte il ricordo di Fabrizio. L'entusiasmo e la calda accoglienza incontrata nelle scuole e durante gli eventi in questi anni mi spinge a proseguire con sempre maggiore fervore. Inoltre – continua Migliazza – sono sorpresa e onorata dalla quantità e qualità dei lavori finora pervenuti, che evidenziano ancora come la storia di Fabrizio continui a toccare le corde più intime delle persone, permettendoci di tenerlo vicino nonostante il tempo passato. Le storie che riceveremo nelle prossime settimane costituiranno nuovamente una viva testimonianza, un canale che permette al suo spirito di emergere, garantendo che il suo ricordo rimanga indelebile”.



Come partecipare al concorso