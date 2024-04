Luci accese e panni stesi in Askatasuna, FdI scrive di nuovo a Piantedosi: "Sgomberatelo"

Fratelli d'Italia scrive al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere lo sgombero di Askatasuna . Nonostante le rassicurazioni fornite lo scorso 3 aprile dalla vicesindaca Michela Favaro in Sala Rossa che l'immobile di corso Regina Margherita 47 sia stato liberato, gli esponenti locali del partito della Meloni tornano a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine.

Luci accese e panni stesi

La motivazione? " Ad oggi - spiega la capogruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, insieme ai colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria - nonostante tutto il centro sociale Askatasuna è ancora occupato come dimostrano le tante foto scattate dai cittadini dove si vedono panni stesi e luci accese di sera". "Troviamo tutto ciò - chiosano - inaccettabile".

E così, come già fatto in passato da altri esponenti di centrodestra, i tre consiglieri circoscrizionali tornano a scrivere al ministro Piantedosi chiedendo un aiuto "per uno sgombero immediato, per finire una situazione durata più di 27 anni".