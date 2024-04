Scooter contro furgoncino: attimi di paura per un brutto incidente in Strada del Drosso

Momenti di paura, poco prima delle ore 17 di oggi, venerdì 12 aprile, in Strada del Drosso, all'angolo con via Negarville, in zona Mirafiori sud a Torino. Per cause ancora da accertare, uno scooter si è scontrato con un furgoncino nelle vicinanze del semaforo che regola l'incrocio.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sta di fatto che lo scooter è finito sotto il furgone bianco e il giovane centauro che era alla guida ha ricevuto le prime cure dai passanti che erano nelle vicinanze, che lo hanno accompagnato sul marciapiede.

Intanto sono stati allertati i soccorsi, con l'arrivo di un'ambulanza, per meglio assistere il ferito, sulle cui condizioni non è ancora dato sapere più di tanto.