Associazione Sollievo ODV: al via il casting per il talent Show must go on

L'Associazione Sollievo ODV, in sinergia con @emapesciolinorosso, @associazione_music_all e @promo_eventi, è lieta di annunciare l'apertura dei casting per il Talent Festival "SHOW MUST GO ON". Questa iniziativa è rivolta agli artisti emergenti di diverse discipline, tra cui canto, recitazione, danza, scrittura, offrendo loro una piattaforma unica per esprimere e mostrare il proprio talento attraverso opere inedite.

Con l'obiettivo di dare visibilità agli "invisibili", il festival mira a scoprire e promuovere nuovi talenti in ogni campo artistico. Il tutto avviene in un contesto completamente gratuito, consentendo ai partecipanti di mettersi in luce senza alcun costo.



Dettagli del Festival

Iscrizioni Online: dal 25 marzo al 25 maggio

Masterclass: 29 maggio

Casting dal Vivo: dal 11 al 13 giugno

Serata Finale del Festival: tra ottobre e novembre 2024

Luogo: Leinì, Torino



Gli artisti interessati possono registrarsi visitando il sito ufficiale www.talentfestival.it, dove sono disponibili il regolamento completo e i moduli d'iscrizione.

Il Talent Festival "Show Must Go On" non è solo un evento, ma rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e visibilità nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Si incoraggiano tutti gli artisti emergenti a cogliere questa occasione unica per far conoscere il proprio talento.

Per maggiori informazioni e per partecipare, accedere al sito www.talentfestival.it.