Furto con scasso su un'auto a Mirafiori Sud: i carabinieri sorprendono il ladro e lo arrestano

Ha forzato un'auto per rubare alcuni oggetti che erano custoditi all'interno, ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato.

E' successo nella notte appena trascorsa in via Onorato Vigliani, a Mirafiori Sud. Protagonista del furto un venticinquenne di origine peruviana senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. E' stato sorpreso dopo che aveva rotto il vetro dell'auto dal lato guidatore. L'uomo si era impossessato di alcuni effetti personali del proprietario, ma è stato bloccato prima che potesse fuggire.

L'arrestato è stato poi accompagnato in carcere a Torino e il materiale restituito al legittimo proprietario.

Bogo San Paolo, scassinato un quadriciclo

Nelle scorse ore un altro episodio analogo è successo in Borgo San Paolo e in particolare in corso Ferrucci. Questa volta a intervenite è stata la polizia di Stato. Un 49enne italiano è stato arrestato per furto aggravato su autovettura in sosta. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato un cittadino che si è sbracciato indicando un soggetto poco distante da lui, poco prima sorpreso a infrangere il vetro di un quadriciclo parcheggiato per strada. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo nelle immediate vicinanze, rinvenendo per terra a poca distanza anche il cacciavite da lui utilizzato.