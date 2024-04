Un'auto ribaltata sulla carreggiata, un'altra gravemente danneggiata: è il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla Torino-Pinerolo all'altezza di Piscina.

Tre i feriti: uno in codice giallo e uno in codice verde trasportati a Pinerolo, un altro in codice giallo al Cto di Torino.

Rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni.