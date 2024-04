A Nichelino in arrivo oltre 750 mila euro per avviare la rivoluzione digitale

Nichelino digitale: in arrivo oltre 750 mila euro per sette progetti

A inizio anno è arrivato finalmente il wi fi pubblico, progetto che era stato pensato prima che l'emergenza Covid costringesse ad una forzato posticipo, ma ora il Comune di Nichelino ha deciso di avviare una vera e propria 'rivoluzione digitale'.

In arrivo 750 mila euro

Nell'ultimo periodo l'Amministrazione ha partecipato a diversi bandi per ottenere i fondi necessari, attingendo in modo particolare alle risorse del Pnrr: "Abbiamo lavorato moltissimo per non perdere questa occasione - racconta l'assessore alla Innovazione tecnologica Francesco Di Lorenzo - L'obiettivo è di arrivare alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e noi riceveremo oltre 750 mila euro per la realizzazione di sette progetti, alcuni dei quali sono già in partenza".

I 7 progetti in cantiere

Nel dettaglio, i progetti Pnrr per la digitalizzazione riguardano: adozione e identità digitale, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, piattaforma nazionale dati, digitalizzazione degli avvisi pubblici, adozione app Io, adozione piattaforma Pago Pa, abilitazione e facilitazione migrazione al cloud.

"I finanziamenti che arriveranno per i progetti sono decisamente superiori a quanto dovremo spendere per portarli a termine - conclude l'assessore Di Lorenzo - questo si concretizzerà in un avanzo di circa 400 mila euro, che potremo utilizzare per altri interventi legati alla digitalizzazione". Per una avere una macchina pubblica più moderna ed efficiente.