A Nichelino arrivato (dopo una lunga attesa) il wi fi pubblico gratuito

Se ne era iniziato a parlare all'inizio del 2020, ma poi l'emergenza Covid e tutto quello che la pandemia ha rappresentato ha fatto slittare il progetto. Adesso, però, dopo una lunga attesa Nichelino ha avviato finalmente il servizio di wi fi pubblico.

Di Lorenzo: "Una Nichelino più digitale"



Da ieri, infatti, è stata attivata l'infrastruttura del "Captive Portal" per la registrazione degli utenti. L'iniziativa è costata circa 200 mila euro (la gran parte spesa negli anni passati) e prevede 18 punti di connessione sparsi per tutta la città, alcuni dei quali già attivi: piazza Di Vittorio, piazza Camandona, Comitato Bengasi, Open Factory, Biblioteca Arpino, Centro Torre, Teatro Superga. La prossima settimana è previsto un intervento tecnico che permetterà di attivare il servizio anche presso il Comitato Juvarra, il Comitato Castello, la Scuola Maxwell, il Comitato Boschetto e l’Informagiovani/Grosa.

"Il ringraziamento più grande va agli uffici tecnici competenti cioè il CED e l'ufficio manutenzione che hanno subito le mie costanti pressioni per arrivare ad una rivisitazione progettuale - ha spiegato l'assessore all'Innovazione Tecnologica Francesco Di Lorenzo - e ad una risoluzione dei problemi sospesi senza costi aggiuntivi rispetto a quelli che erano stati previsti dal progetto originario. Oggi posso dire con orgoglio che il servizio è attivo e Nichelino è un pò più "Digitale". Un altro passo verso la Smartcity". Il sindaco Giampiero Tolardo ha sottolineato: "Abbiamo compiuto un importante passo verso la connessione e l'inclusione digitale per tutti i cittadini".

Collaborazione tra il Comune e Satispay

Intanto il Comune di Nichelino ha annunciato una nuova collaborazione con Satispay con l’obiettivo di ridurre le commissioni sugli avvisi PagoPA, offrendo un significativo risparmio economico e di tempo ai cittadini, per semplificare i pagamenti verso la pubblica amministrazione.

In seguito alla convenzione, la commissione per gli avvisi PagoPA sarà abbassata a soli 0,80€ anziché 1 euro. “Questa iniziativa è rappresentativa dell’impegno e dell’attenzione che abbiamo nei confronti del rinnovamento e dello svecchiamento in favore della digitalizzazione – commentano il sindaco Tolardo e l’assessore Di Lorenzo - Rendere i servizi più accessibili, convenienti ed efficienti per la nostra comunità è una priorità”.

Per ulteriori informazioni e istruzioni dettagliate sull'utilizzo dell'applicazione inviare una mail a support@satispay.com.