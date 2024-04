Torino arriva nel freddo Artico con l'esploratore Roberto Nada

Roberto Nada - scienziato e divulgatore ambientale - ha portato Torino nelle regioni artiche della Scandinavia. Lo scorso 1° aprile il 61enne è partito dal capoluogo piemontese per l'Artico , unico italiano su 20 partecipanti da tutto il mondo.

Parte del team internazionale della Fjällräven Polar 2024, Nada con la spedizione ha compiuto un percorso di 300 chilometri tra Svezia e Norvegia. " È davvero un orgoglio - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - vedere un torinese protagonista di un grande viaggio come la Fjällräven Polar: complimenti Roberto, e grazie per aver simbolicamente portato con te la nostra città".

61 anni, in gioventù Nada ha frequentato il liceo scientifico Segret di Torino, per poi aprire a Genova Sestri Ponente il circolo velistico "Riviera Sailing Academy". A dicembre, tra 30mila candidati che hanno presentato domanda dal globo intero, lo scienzato è stato selezionato per l'impresa.