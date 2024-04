Come comprare Dogeverse: guida per principianti

Nessuno vuole perdersi l’opportunità di un token Doge differente, capace di viaggiare su una rete multichain che comprende Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base. È una piattaforma dove convergono gli appassionati di Doge, guadagnando ricompense e interagendo con diverse community. I token messi in staking su Ethereum generano ricompense passive.

Come fare a comprare Dogeverse?

collegare un wallet: collegandosi alla pagina ufficiale della prevendita https://thedogeverse.com/it è possibile collegare il proprio wallet. La piattaforma accetta i wallet più conosciuti (Trust, Metamask o WalletConnect, ecc). Bisogna sempre assicurarsi che il wallet scelto sia compatibile con la prevendita.

Selezionare una Rete: effettuato il collegamento ecco la grande novità di $DOGEVERSE, che permette di scegliere se partecipare alla prevendita inizialmente di BNB Chain, Polygon o Ethereum.

Comprare i token: scelta la rete è sufficiente inserire l'importo di ETH, USDT, BNB o MATIC che si vuole scambiare con $DOGEVERSE e confermare la transazione nel wallet. Accertarsi di aver inserito l'importo corretto e cliccare su "conferma". Il wallet chiederà di confermare la transazione.

Richiedere i token sulla chain: una volta che la prevendita sarà conclusa sarà possibile richiedere i propri token sulla chain adoperata per l'acquisto. Il procedimento è molto semplice, sarà sufficiente seguire pedissequamente le istruzioni fornite di volta in volta sul sito.

Bridge o Trade: $DOGEVERSE sarà negoziabile su tutte le principali blockchain e DEX. È sufficiente utilizzare il Dogeverse Bridge per switchare facilmente i token da una chain all'altra.

Dogeverse è il primo Doge Meme a essere lanciato su sei diverse blockchain. Cosmo The Doge (questo il nome del Meme di Dogeverse) porta la dimensione multi-chain nel trading su DEXTools.

Utilizzando una tecnologia di bridging superiore, $DOGEVERSE avrà costi transazionali con gas fee minime.

Con l’avvento del DOGE DAY il prossimo 20 aprile il trend rialzista di DOGE trascinerà con sé tutti i token “canini” legati alla valuta madre, e DOGEVERSE, con la sua caratteristica di saltare da una chain all’altra ne beneficerà sicuramente. Il prezzo attuale del singolo token è $0,000293. I token possono essere messi in staking su Ethereum (scelta come blockchain iniziale per la sua diffusione e accessibilità e sicurezza) per ricevere ricompense passive.

L'ecosistema Dogeverse è realizzato con l'unico scopo di abbattere le barriere tra le comunità crittografiche isolate. Grazie alle tecnologie Wormhole e Portal Bridge, gradualmente i token $DOGEVERSE verranno traslati su altre blockchain come Solana e Polygon. Cosmo unisce anche le rispettive community mirando ad acquisire sempre più slancio e visibilità su ogni DEX e CEX.

Roadmap

Dogeverse ha un'offerta totale di 200.000.000.000 token. La prima fase detta Big Bang si occuperà dell’evoluzione del sito web, con l’accesso al portale, dove verrà esplicitata agli investitori la missione di $DOGEVERSE. Verrà avviata la creazione degli Smart Contract e lo sviluppo sui canali social.

Nella seconda fase, quella della prevendita, si mira anche alla costruzione di una community forte e solida che coinvolga attività promozionali e diverse azioni atte a favorire il consolidamento della stessa. In questa fase sono previsti anche audit del contratto da parte di Coinsult che ha certificato l’affidabilità del team di creatori, per garantire la massima sicurezza e affidabilità degli Smart contract. La fase 3 si concentra sulle campagne di marketing per pubblicizzare $DOGEVERSE in tutto il globo. In questa fase ci sarà il lancio delle applicazioni su CoinMarketCap e CoinGeko, che daranno più visibilità al token e lo accompagneranno alla fase 4, quella del primo listing su DeX e dell’integrazione sulle principali piattaforme di analisi (DEXtools e Birdeye) per fornire agli utenti approfondimenti in tempo reale. La fase 5 invece, sarà quella del primo listing su CEX.

Tokenomics

Il token $DOGEVERSE è creato su Ethereum e la sua unicità sta nel fatto che può essere rivendicato, conservato e scambiato anche su Solana, BNB Chain, Base, Polygon o Avalanche utilizzando la tecnologia Wormhole e Portal Bridge.

Il 15% della fornitura totale di 200 miliardi di token è destinato alla prevendita, mentre il 10% è destinato allo staking per incentivare gli investitori a lasciare i propri token in staking e il 25% è destinato alle attività di marketing. Un altro 15% è previsto per il lancio sugli exchange e la liquidità e un ultimo 10% per i fondi per l’ecosistema. Infine l’ultimo 25% è dedicato allo sviluppo del progetto. L’attività assidua della community è ben visibile su X e su Telegram.

I token acquistati in ICO diventeranno rivendicabili dopo la prevendita, garantendo una distribuzione equa per un lancio di successo.

Grazie all’hype creato dalla community, l’interesse degli investitori per il token è molto alto e approfittando del momento favorevole per le meme coin, potrebbe essere il prossimo a esplodere. Chi decide di acquistare in ETH può beneficiare di ricompense passive mettendo in staking i propri token. Al momento, lo staking $DOGEVERSE offre un APY del 313%. La distribuzione delle ricompense in token Dogeverse avverrà al ritmo di 6088 $DOGEVERSE per blocco Ethereum (ETH) e verrà erogata nell'arco di 2 anni.

