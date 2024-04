I torinesi non hanno mai speso così tanto in 10 anni: pasti fuori casa, viaggi, cibo. Ma l'inflazione ci fa più poveri

I torinesi tornano a spendere, ma è (in buona parte) colpa dell'inflazione. Se infatti le famiglie sotto la Mole hanno fatto registrare nel 2023 una spesa media di poco inferiore a 2600 euro al mese , la più alta negli ultimi dieci anni, è anche impassibile non pensare che a questo dato non abbia contribuito una corsa dei prezzi verso l'alto che solo negli ultimi tempi si è fermata.

Si risparmia di meno

Frutta, pesce e dolci

Anno anomalo (su 5)

Per un anno rifiatano abbigliamento e calzature, ma nell'arco di cinque anni la tendenza resta comunque in netto calo così come per la comunicazione, tempo libero e, purtroppo, anche per la Salute. Sia come medicinali che come occhiali e dispositivi medici.