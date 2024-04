BiancoNeroGranata premia gli alunni delle elementari della Circoscrizione 7: "Lo sport crea allegria"

"Lo sport crea allegria": è questo il titolo scelto per il libro realizzato durante l'edizione 2024 di BiancoNeroGranata, progetto ideato dalla Circoscrizione 7 di Torino e da Safatletica per unire idealmente le tifoserie di Toro e Juve nel ricordo delle tragedie di Superga e dell'Heysel.

Le scuole del territorio

BiancoNeroGranata ha coinvolto le scuole del territorio nella realizzazione di una pubblicazione per promuovere i valori dello sport, con i disegni realizzati dai bambini toccando diverse discipline sportive e ispirandosi a principi di tolleranza e non violenza interiorizzati durante un percorso in classe con operatori di Safatletica. Gli istituti partecipanti sono stati IC Torino 2, IC Gino Strada, IC Regio Parco e IC Marconi-Antonelli.

Tutti gli attori coinvolti

Alcune delle classi partecipanti sono state premiate questa mattina con una cerimonia andata in scena presso il Centro Civico di corso Vercelli 15 alla presenza del presidente della Sette Luca Deri, del delegato provinciale del Coni Luigi Casale, del presidente di Safatletica Ivo Marco e di uno degli ideatori del progetto Beppe Franzo.