Controlli straordinari della Polizia in Barriera di Milano: 170 persone identificate, due arresti e una denuncia

Nei giorni scorsi, il Commissariato Barriera di Milano ha coordinato due controlli straordinari del territorio, di cui uno ad “alto impatto”, che hanno interessato l’area di competenza, in particolare Largo Giulio Cesare, corso Vercelli, corso Palermo, via Martorelli, giardini Sempione, Piazza Bottesini, Piazza Derna. I servizi sono stati svolti insieme a personale del Reparto Mobile, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dell’ASL, oltreché all’unità cinofila della Polizia di Stato e ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.

Le attività hanno portato ai seguenti risultati:

ü Identificazione di 172 persone;

ü Denuncia di 1 persona;

ü Controllo di 50 veicoli ;

ü Arresto di 2 persone;

ü Controllo di 19 locali pubblici;

ü Sequestro di 640 euro in contanti.

In particolare nel primo servizio, durante il controllo di alcuni stabili siti tra via Fossata e Corso Venezia, gli agenti scorgevano un ventisettenne di origini africane che cercava di nascondere del denaro e della sostanza stupefacente. Lo stesso è stato arrestato per gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando a suo carico 6 grammi di crack e 425 € in contanti.

Nel corso del secondo servizio, è stato arrestato, sempre per reati inerenti agli stupefacenti, un cittadino senegalese colto in flagranza nell’atto di cedere alcuni grammi di crack a un cittadino italiano; sequestrati a suo carico 215 € in contanti.

I controlli proseguiranno con cadenza regolare.

CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO ALTO IMPATTO

PORTA NUOVA

Continuano i controlli ad Alto Impatto della Polizia di Stato nel centro cittadino, in particolare nelle zone limitrofe alla stazione Ferroviaria “Porta Nuova”, lato via Sacchi.

Qui i poliziotti del Commissariato di P.S. San Secondo, coordinando le attività insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e all’unità cinofila della Polizia di Stato, con la partecipazione di personale dell’Arma dei Carabinieri, della GTT e della Polizia Municipale, hanno svolto controlli anche alle vetture del trasporto urbano della linea 4.

Complessivamente, durante il servizio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

ü 112 persone identificate;

ü 1 arresto;

ü 3 sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti;

ü 2 esercizi pubblici controllati;

ü 17 grammi di sostanza stupefacente sequestrata.

Durante l’attività, sono stati controllati anche due locali commerciali, situati nei pressi di Via San Secondo, ove sono state riscontrate alcune infrazioni di natura amministrativa.

Successivamente è stata identificata ed arrestata una venticinquenne per aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del carcere; per altre due donne invece, è scattata la misura di prevenzione dell’allontanamento dalla stazione ferroviaria.

I controlli proseguiranno con cadenza regolare.