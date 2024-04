Sigilli al night club a San Salvario: carenze igieniche, ma anche 10 lavoratori in nero (su 14)

Sono state 28 le persone identificate, con 14 locali e un'attività cui è stata sospesa la licenza. In particolare, durante il controllo di un night club a San Salvario, personale della Polizia Municipale ha riscontrato violazioni di tipo amministrativo e carenze igieniche sanitarie e strutturali, sanzionando il titolare per un totale di oltre 8.000 euro. Inoltre, personale dell’Ispettorato del Lavoro di Torino ha accertato, nello stesso locale, la presenza di 10 lavoratori irregolari su 14 presenti, comminando una sanzione principale di 5000 euro e, per ogni lavoratore “in nero”, di 1800 euro. Inoltre, avendo superato il 10% dei lavoratori non in regola, l’attività è stata sospesa fino ad avvenuta regolarizzazione.

La Polizia Locale ha poi riscontrato numerosi illeciti in un esercizio di vicinato in via Principe Tommaso, sanzionandolo per un totale di 2.080,00 euro, così come in un altro locale, ubicato in corso Moncalieri, sanzionato per carenze igienico-sanitarie per un totale di 5.197,34 euro.