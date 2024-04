Lavori in corso Casale fino a giugno, tra polemiche e disagi: "I fondi Pnrr dovevano essere usati per la Geisser"

Sono in corso da fine marzo i lavori di riasfaltatura su corso Casale. Si tratta di interventi compresi nei fondi Pnrr per le biblioteche della città e che in questo caso dovrebbero favorire la fruibilità della Biblioteca Geisser.

Lavori che come ha spiegato il coordinatore della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, in II Commissione, termineranno a fine giugno.

Nello specifico gli interventi di riqualifica partono da piazza Gran Madre fino a piazza Borromini, dalla parte opposta. Sarà scarnificato il controviale per essere riasfaltato, a tutti gli incroci saranno posizionati i nasi per stringere la carreggiata e creare gli scivoli di attraversamento. La carreggiata principale di corso Casale sarà rifatta interamente da via Bricca, di fronte alla biblioteca, fino in piazza Borromini. Un intervento che comporterà le corsie alternate.

Novità

La grande novità riguarda gli attraversamenti di fronte a via Ferrante Aporti e via Maria Bricca, con l'isola di sicurezza per chi ha più difficoltà a muoversi. Si tratta di un'area che permette di attraversare il corso una metà per volta.

Gli interventi sulla biblioteca

All’interno della biblioteca stessa, si prevede di riallestire gli arredi interni ed esterni e di dotarla di infrastrutture digitali.

I commenti

"L'intervento è molto lungo e crea ovvi disagi ai residenti perché a tratti non sarà possibile parcheggiare. Il costo è elevato. Sarebbe stato auspicabile essere stati coinvolti in fase di progettazione per dare il nostro contributo di conoscenza del territorio” commenta Carta Loi.

Come per i lavori sulla biblioteca Bonhoeffer, sulla questione non mancano le polemiche. Le ultime sono emerse proprio durante l'esposizione del progetto in Commissione.

"Non c’è un minimo di verde, non è un intervento per la biblioteca è un modo per riasfaltare la strada" ha commentato il consigliere Riccardo Tassone (Pd).

"Una visione miope di rigenerazione urbana. Forse cieca" ha aggiunto il consigliere Vittorio Francone (M5S).

"Erano fondi che servivano servivano al Comune, ma non per le biblioteche. Va bene sistemare la città, ma non prendiamoci in giro" è il commento del consigliere Alessandro Lupi (Civica per a 8).

"C’è una migliore accesso alla biblioteca - ha concluso il coordinatore Enrico Foietta -. Ma non crea un piano integrato con la viabilità e la cultura. Si poteva fare meglio".

Gli altri interventi sulle biblioteche con i fondi Pnrr

Gli altri interventi grazie ai fondi Pnrr si stanno concludendo in questi giorni sulla Bonhoeffeur (378 mila euro), con le ultime fasi di catramatura e la piantumazione di due piante sull'angolo con via Spazzapan. Sulla Ginzburg (465 mila euro) dovevano terminare a giungo ma è tutto rimandato per la complessità dell'intervento che durerà due o tre mesi.