Nichelino, per una notte chiuso il sovrappasso Scarrone per urgenti lavori di riasfaltatura

Nichelino, per una notte chiuso il sovrappasso Scarrone per lavori di riasfaltatura

L'asfalto ammalorato aveva suscitato le lamentele di molti cittadini nell'ultimo periodo, così il Comune di Nichelino ha deciso di intervenire. La notte tra il 30 Aprile e il Primo Maggio il sovrappasso Scarrone sarà chiuso completamente per effettuare urgenti lavori di riasfaltatura.

Asfalto ammalorato da tempo

L'ordinanza è stata emessa dal Comune nelle scorse ore, per consentire di riportare in sicurezza un tratto di strada ormai molto compromesso, creando non pochi disagi per chi viaggia in auto o in moto. I lavori saranno effettuati durante le ore notturne per cercare di limitare il disagio alla circolazione: dalle ore 19 del giorno 30 alle 8 della mattina seguente.

Cosa cambia per la viabilità

La chiusura del sovrappasso partirà dalla rotatoria tra via Torino e via Vernea da una parte e la rotonda di ingresso al centro commerciale Mondojuve. Le rotatorie saranno invece regolarmente percorribili per chi sceglierà di andare verso il centro di Nichelino o per uscire dalla città.