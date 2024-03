Lavori di riasfaltatura in corso Casale: code e rallentamenti per chi arriva da Chieri e Sassi[FOTO}

Lavori in corso su corso Casale

Disagi in vista per chi questa settimana deve spostarsi dalla collina al centro di Torino e zona sud. Da questa mattina, fino a sabato 30 marzo, sono previsti lavori di asfaltatura di corso Casale davanti alla biblioteca Civica Alberto Geisser.

Gli interventi

Per permettere gli interventi di manutenzione al manto, verrà ridotta la carreggiata centrale di corso Casale, tra via Monferrato e corso Gabetti e nel controviale tra via Figlie dei Militari e corso Gabetti.

Operai al lavoro

Dalle prime luci del mattino gli operai erano al lavoro nella corsia più vicina al parco Michelotti, direzione centro città. Prime code e rallentamenti, in un'arteria già fortemente congestionata dal traffico, per chi in auto arriva da Chieri, San Mauro e Sassi e doveva raggiungere la parte sud di Torino.

Anche sul canale Telegram di Gtt si segnalo ritardi alle linee bus 30 e 61 che passando su corso Casale, così come sulle altre dirette in via Po.

Il suggerimento è di usare percorsi alternativi in collina, come corso Quintino Sella.