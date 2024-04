Ai Murazzi il cantiere del "River center": infopoint, ma anche caffetteria e spazio eventi

Dopo i locali, ai Murazzi arriva anche l’Info Point della Città, per completare così il rilancio di uno dei luoghi simbolo di Torino. Hanno preso il via negli scorsi giorni i lavori di realizzazione del River Center, che insieme ai battelli elettrici sul Po, si inserisce nel quadro più ampio di valorizzazione del fiume che attraversa il capoluogo e di riqualificazione del Parco del Valentino.

11 milioni e 500 mila euro di investimento

Interventi finanziati grazie ad 11 milioni e 500 mila euro del Pnrr, che verranno completati entro il 2026. Ieri il sindaco Stefano Lo Russo ha effettuato un sopralluogo nel luogo River Center, ubicato nelle ultime sette arcate dal lato Gipo Farassino.

"River Center parlerà del Po e Torino"

“I Murazzi – commenta il primo cittadino - sono uno dei luoghi simbolo sia del nostro fiume che di Torino, su cui puntiamo molto e che vogliamo far ripartire e rilanciare”. “Il nuovo River Center, - ha proseguito - i cui cantieri sono partiti, sarà un centro di aggregazione culturale e di ricerca scientifica". "Parlerà del Po, dei fiumi, della città e sarà il polo della rinascita della Torino che vogliamo, affacciata sul suo fiume e che vedrà la sponda completamente risistemata ed il ripristino della navigazione sul Po” ha concluso il sindaco.

River Center

Il River Center sarà un hub di informazione del Comune, attrezzato per lo svolgimento di eventi, attività innovative, nonché di valorizzazione e promozione turistica di Torino. Ma non solo: nelle sette arcate è prevista anche un caffetteria.

Battelli sul Po

In questo contesto si inserisce il ripristino della navigabilità del Po. Il percorso fluviale si snoderà su cinque chilometri e mezzo, collegando i Murazzi alla zona di Italia 61, dove verrà realizzata la nuova darsena. Un tragitto che, in particolari occasioni, potrà allungarsi di ulteriori due chilometri, per raggiungere Borgo Navile a Moncalieri.

5 attracchi

Saranno cinque (Murazzi, Borgo Medievale, Italia 61, Vallere e Borgo Navile) gli attracchi completamente ricostruiti e riprogettati. Per la navigazione verranno utilizzati dei battelli elettrici, con una capienza di 60 persone: l'alimentazione sarà garantita dall’energia prodotta dallo stesso fiume ed Iren provvederà a rifornire le colonnine di ricarica.