Sfalci abbandonati nel giardino dopo il taglio: “Ora rimuoveteli”

Sfalci abbandonati in un angolo dopo il taglio e un forte odore “tipo di stalla”. È la denuncia del consigliere di Torino Bellissima della Circoscrizione 3, Davide Scanavino.

Nel mirino la situazione del giardino vittime di Chernobyl di via Arvier angolo via Fattori, a Pozzo Strada. Secondo Scanavino, gli sfalci sarebbero stati accantonati in un angolo del giardino una settimana fa. “Chiedo al Comune di Torino di rimuovere l'erba e di prendere misure per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro”. Lo stesso consigliere aveva denunciato un’analoga situazione al giardino Francesco Salerno.