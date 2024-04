Colorare la città, Torino celebra con due appuntamenti i 25 anni di Murarte

‘Abstract Graffiti Jam’ ad aprile e ‘Quercetti Jam’ a maggio sono due eventi - realizzati dalla sinergia delle associazioni culturali ‘Il Cerchio e le Gocce’ e ‘Monkeys Evolution’ - che non solo coloreranno i muri della città in occasione dei 25 anni di Murarte, ma offriranno anche ad artiste e artisti l'opportunità di presentare le proprie opere tramite esposizioni, creando così un ponte tra la street art e gli ambienti artistici più convenzionali.





Il primo appuntamento è fissato per sabato 20 e domenica 21 aprile con ‘Abstract Graffiti Jam’, evento curato da Corn 79.

Per l’occasione un team della scena nazionale e internazionale legata al post-graffitismo astratto - di cui fanno parte 108, Bans, Corn79, Ct, FontFace, Giovanni Dallo Spazio, Nats, Pixa, Salvaje Selva e Vostok - dipingerà le superfici (adiacenti a quelle dello scorso anno) dell’edificio di corso Brescia 68.

Nel dettaglio la parete verrà divisa in aree e ognuno realizzerà dai 3 ai 4 interventi andando a creare un mix eclettico ma ben definito dalla griglia di base.

Sabato alle ore 18, inoltre, nello spazio espositivo Docks 74, in via Valprato 68, sarà inaugurata una mostra collettiva legata alla jam che permetterà di approfondire la conoscenza con il lavoro degli artisti coinvolti.

Il 18 e 19 maggio, invece, in corso Vigevano 25 angolo via Cigna, è in programma ‘Quercetti Jam’. Per l’occasione dodici artisti trasformeranno le superfici della fabbrica utilizzando le cromie degli iconici chiodini Quercetti, dando vita a un'esplosione di stili eterogenei, dall'arte figurativa all'astratta, celebrando la libertà dell'espressione artistica. Corn79, Giga, Mach505, MrFijodor, Pilo, Rama, Supe, Teradrop, Tino, Wat e Zeta sono alcuni degli artisti che parteciperanno a questo evento e che, oltre a decorare le superfici di corso Vigevano, il 18 maggio alle 18 esporranno anche alcune delle loro opere da studio nell’ HUB della Creatività di Torino Creativa nel Cortile del Maglio. Questa jam artistica sarà un momento di incontro tra arte, industria e comunità, che unirà passato e presente.

Murarte, nato nel 1999 per rispondere alle richieste provenienti dai giovani, in questi 25 anni ha offerto spazi pubblici per la libera espressione attraverso graffiti-writing e street art svolgendo un ruolo cruciale nella promozione della creatività urbana oltre a divenire un punto di riferimento nel panorama artistico della città.

Attraverso workshop, eventi e collaborazioni con artiste e artisti locali e internazionali, ha ispirato generazioni di giovani talenti e stimolato il dialogo tra arte, città e cittadini.