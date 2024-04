Parco Sempione, più luce nell'area giochi verso via Toscanini

Al via i lavori di potenziamento dell’illuminazione pubblica in zona Parco Sempione , verso via Toscanini, dove risultava poco illuminata soprattutto l’area giochi. Un intervento programmato dall'assessorato all'Ambiente di Chiara Foglietta, condiviso con la Circoscrizione 6, che nel 2021 aveva approvato un ordine del giorno sul tema.

Da qui la necessità di potenziare l'illuminazione per permettere la frequentazione in maggiore, in particolare dell'area a ridosso di via Arturo Toscanini.