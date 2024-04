Torino Jazz Festival: al via la dodicesima edizione diffusa su tutta la città

Prende il via sabato 20 aprile la dodicesima edizione del Torino Jazz Festival, che registra già alcuni concerti sold out e un ottimo andamento delle vendite per gli appuntamenti con John Zorn e Paolo Fresu.

11 giorni di programmazione, 104 appuntamenti di cui 57 concerti, 280 musicisti, 73 luoghi coinvolti in tutta la città fino a martedì 30 aprile.

Tre i grandi nomi che spiccano nel menù del Torino Jazz Festival: Dave Holland, Christian McBride, Gonzalo Rubalcaba. E poi ancora l’omaggio alla musica di Duke Hellington, in occasione 50 anni dalla morte del grande musicista che non amava darsi una definizione precisa.

Tra le esclusive del festival anche quella dedicata a John Zorn che apre per la prima volta alla collaborazione con Jazz is Dead! “Ci sembra doverosa questa collaborazione tra i due festival di jazz qui a Torino”.

Festa del 25 aprile sarà all’interno del Jazz Festival con il concerto di Fatoumata Diawara al Teatro Regio. Il programma del “main”, non avrà un’unica sede ma sarà diffuso sul territorio.

Tra gli altri ospiti di questa edizione: Roscoe Mitchell, Paolo Fresu, Fatoumata Diawara, Mats Gustafsson, Steve Lehman, Marta Warelis, Sakina Abdou, Alexander Hawkins, Matthew Wright, Roberto Gatto, Francesco Bearzatti e tanti altri.

Per info: http://www.torinojazzfestival.it/info/