La prevendita di 99Bitcoins sta attirando le balene: gli esperti ne valutano le potenzialità

Il team dietro il rinomato sito web 99Bitcoins ha suscitato un grande interesse nella comunità con il lancio della tanto attesa prevendita del token 99Bitcoins (99BTC).

In appena una settimana, questo progetto "Learn to earn" ha attirato notevoli investimenti da parte di grandi investitori. Inoltre, gli esperti hanno elogiato il modello che premia gli utenti in base al loro continuo apprendimento sul mondo delle criptovalute.

99Bitcoins fa il suo debutto con il Learn to earn

Da tempo 99Bitcoins è un punto di riferimento affidabile nel settore sull'educazione alle criptovalute. Adesso l'apprendimento si sta però spostando a un livello completamente nuovo con il loro modello "Learn to earn".

Secondo quanto delineato nel whitepaper del progetto, anziché limitarsi a consumare passivamente contenuti, gli utenti potranno ora guadagnare attivamente ricompense in criptovalute solo per aumentare le proprie conoscenze sulla blockchain.

L'idea di base è semplice: man mano che gli utenti avanzano attraverso la vasta libreria di corsi interattivi, tutorial e moduli di apprendimento di 99Bitcoins, accumuleranno token 99BTC che potranno poi scambiare con varie ricompense.

Si tratta di un concetto simile al programma di ricompense delle carte di credito che offrono il cashback, ma con 99Bitcoins gli utenti "guadagnano" imparando.

Ciò significa che più corsi gli utenti completano, più token 99BTC guadagnano. Di conseguenza, gli utenti sono incentivati a migliorare costantemente la propria conoscenza delle criptovalute.

Ma 99Bitcoins non si ferma qui: gli svilupattori stanno anche introducendo l'integrazione con il protocollo BRC-20.

Il BRC-20 è uno standard sperimentale per i token che consente la creazione di applicazioni decentralizzate e asset digitali direttamente sulla rete Bitcoin.

Pertanto, una volta che il token 99BTC sarà collegato allo standard BRC-20, i possessori potranno beneficiare della sicurezza di Bitcoin mentre esplorano una serie di nuovi utilizzi.

Il successo della presale di 99BTC ruota anche intorno all'interesse delle balene

L'interesse intorno al modello di 99Bitcoins si è tradotto in una forte performance della presale fin dal primo giorno.

In appena una settimana dal lancio, la presale di 99BTC ha già raccolto quasi $400.000 da investitori iniziali.

Con un prezzo di soli $0,00101, 99BTC offre l'opportunità di partecipare a un progetto che potrebbe portare a un cambiamento significativo nell'educazione sulle criptovalute.

Il team ha introdotto una struttura a più fasi. Di conseguenza, il prezzo di 99BTC è destinato ad aumentare nel tempo man mano che vengono raggiunti determinati obiettivi di finanziamento.

La limitata disponibilità, insieme alla funzione Learn to earn, sembra essere un fattore di grande attrattiva.

Segnalazioni non confermate suggeriscono che alcuni dei maggiori contributori alla presale siano individui ad alto reddito alla ricerca di un potenziale apprezzamento futuro.

Dato il tetto massimo della presale di $11 milioni, è facile capire perché le balene possano voler acquisire il maggior numero possibile di token 99BTC a prezzo scontato. Specialmente prima che il prezzo aumenti nelle fasi successive.

Gli esperti sono entusiasti del potenziale di 99Bitcoins

La presale del token 99Bitcoins sta attirando l'attenzione non solo delle balene. Infatti, sta ricevendo recensioni estremamente positive da alcuni dei più autorevoli media del settore.

Su cryptonews, il team di esperti ha evidenziato l'utilità unica di 99Bitcoins. Inoltre, hanno discusso se possa essere considerato un "gigante addormentato".

Intanto aumenta anche l'interesse intorno al token 99Bitcoins perché il marchio ha già una presenza massiccia sui social media.

Infatti abbiamo oltre 16.000 follower su Twitter e più di 700.000 iscritti su YouTube, che sono stati accumulati nel corso degli anni fornendo contenuti educativi preziosi.

Sfruttare quella fiducia e la riconoscibilità del marchio potrebbe aiutare a diffondere la consapevolezza della nuova funzionalità di 99Bitcoins.

In sostanza, gli investitori vedono il token 99Bitcoins come una risposta a una lacuna nel mercato con un modello che potrebbe finalmente rendere l'educazione sulle criptovalute un gioco su larga scala.

Insieme a una presale che sta generando una grande domanda da parte di investitori al dettaglio, tutti gli elementi ci sono affinché il progetto lasci il segno quest'anno.

