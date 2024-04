Da Torino all'Australia in bici, il viaggio di Andrea e Giacomo alla scoperta del mondo: “Toccheremo con mano una nuova realtà”

Vivere il mondo in prima persona, toccando con mano un realtà percepita solamente attraverso i media: è questa la grande motivazione che ha spinto Andrea Incarbone e Giacomo Perone a mettersi in selle alle proprie biciclette e partire per un viaggio che li porterà da Torino all'Australia.

22mila chilometri in bici

I due amici, conosciutisi all'interno del mondo degli scout, non sono nuovi a questo tipo di iniziativa, ma l'impresa di quest'anno ha obiettivi ancora più ambiziosi. La partenza è fissata alle 10 di domenica 21 aprile da piazza Benefica: “Oltre a essere - spiegano – entrambi appassionati di montagna e di trekking, in bici abbiamo già percorso tutta la ciclovia Vento e abbiamo già raggiunto Palermo e Capo Nord. Con questo viaggio faremo 22mila chilometri per raggiungere Adelaide dopo aver attraversato Turchia, Azerbaigian, Uzbekistan, India, Bangladesh, Laos, Vietnam, Cambogia, Malesia costeggiando l'Himalaya e passando da Bali; la prima tappa vera e propria sarà a Istanbul, mentre il punto d'approdo australiano sarà Darwin”.

Ad accompagnare Andrea e Giacomo ci sarà soprattutto la sete di scoperta, oltre ad alcuni sponsor in grado di fornire materiale come le tende in cui dormiranno e apparecchiature elettroniche come i gps per orientarsi: “Quotidianamente - proseguono – siamo bombardati da notizie di qualunque tipo, per questo vogliamo toccare con mano la realtà facendoci una nostra idea su quelle parti di mondo, in più vogliamo promuovere uno stile di vita più lento e sostenibile”. Ad attenderli ad Adelaide, invece, ci saranno alcuni parenti di Giacomo, nipoti dei nonni emigrati in Australia molti anni fa.

L'incontro con Lo Russo e Tresso

Giovedì mattina a Palazzo Civico, nel frattempo, i due viaggiatori sono stati ricevuti dal sindaco Stefano Lo Russo e dall'assessore al verde Francesco Tresso, da cui hanno ricevuto il gagliardetto ufficiale della Città di Torino donando in cambio le felpe del progetto, ribattezzato “Centoventuno”.