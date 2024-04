Meteo, nel Torinese weekend bello e neve a bassa quota a inizio settimana

Domenica temperature nuovamente in picchiata

Ancora per parecchi giorni rimarremo sotto l'influsso di correnti fresche dal nord Europa, ma le Alpi consentono di avere qualche giorno di bel tempo anche se in parte con Foehn. Da domenica sera però nuove correnti instabili porteranno maltempo irregolare ad inizio settimana, ulteriore calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, sabato 20 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianure sia oggi che domani. Sulle Alpi settentrionali e Valle d'Aosta oggi nevicate fino 1000/1200 m con quota neve in temporaneo aumento tra pomeriggio e sera. Domani ancora qualche rovescio nuovamente a bassa quota ma più irregolari e sporadici.

Temperature in aumento oggi con massime fino 18/19 °C, domani stazionarie o in leggero calo. Minime che domani mattina saranno in aumento rispetto ad oggi e valori intorno 8 °C.

Venti oggi deboli generalmente meridionali Foehn sulle Alpi settentrionali dal pomeriggio. Domani mattina all'inizio assenti o deboli su pianure e ancora Foehn sulle Alpi settentrionali, al pomeriggio Foehn che si estenderà a tutte le pianure ma con direzione da nord/nordest, e calo del vento solo a tarda serata.

Domenica 21 aprile

Cielo inizialmente sereno poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata e tendenza a concentrarsi sui settori meridionali. Piogge e nevicate a bassa quota sulle Alpi Cozie a partire dal pomeriggio. Temperature nuovamente in calo di un paio di gradi sia nelle minime che nelle massime. Venti generalmente assenti o deboli nordorientali.

Da lunedì 22 aprile

Nuova fase di maltempo, probabilmente con precipitazioni piuttosto irregolari e concentrate su basso Piemonte e Alpi occidentali, a partire da lunedì, che si manterrà tale almeno fino a mercoledì. Temperature in netto calo e nevicate che potranno scendere fino a 600/700 m, e possibili gelate tardive intense da monitorare attentamente ad inizio settimana.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino